Biagio Mazzotta eletto vicepresidente Enmc, il network dei cluster marittimi europei

della Federazione del Mare e presidente Assonave, entra a far parte del Presidium di, l’organizzazione che riunisce idegli stati dello Spazio economico europeo, assieme a Ruben Eiras, segretario generale del Fórum Oceano (marittimo portoghese). Lo ha deciso Il 10 dicembre scorso, in video conferenza, l’Assemblea straordinaria di Europeanof Maritimes ().Con l’attuale presidente Fabrice Maire sono stati confermati, per il periodo 2025-2027, i vicepresidenti Nathalie Mercier-Perrin, presidente delMaritime Français, e Javier Garat Pérez, presidente del Clúster Maritimo Español, mentre il coordinamento continuerà a essere assicurato da Axelle Salvage,Manager delMaritime Luxembourgeois.