Basket giovanile brilla l’under 19 La Vis stende Pesaro

Dopo due ko consecutivi, torna alla vittoria la formazione Under 19 Eccellenza di Bondi Vis 2008, che al Palapalestre batte 83-78 la Vuelleal termine di una partita condotta per lunghi tratti e gestita nel finale. Dopo un avvio complicato, il pressing a tutto campo messo in campo dai ‘vissini’ ha creato difficoltà agli avversari, che hanno dovuto inseguire sin dal secondo quarto: dopo essere andata avanti anche di nove lunghezze, la Vis ha subito la rimonta della Vuelle negli ultimi possessi, ma non ha mai veramente rischiato di buttare all’aria i due punti. Per i biancazzurri è una vittoria che dà morale: "Siamo riusciti a vincere una partita complicata – l’analisi di coach Lorenzo Santi –, nonostante i tanti errori commessi dovuti all’intensità e probabilmente alla poca tranquillità vissuta in questo periodo.