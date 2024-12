Anteprima24.it - Abusi su ragazzina, 71enne ai domiciliari nel Napoletano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 71 anni è finito aicon l’accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una undicenne all’interno di un parco pubblico. A suo carico i carabinieri della stazione di Pimonte, hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. In base alle accuse, lo scorso 2 novembre, dopo avere accompagnato il nipotino di 2 anni in un parco giochi di Pimonte, l’uomo avrebbe incontrato un gruppo di ragazzini, tra i quali la 11enne, alla quale si sarebbe avvicinato per palpeggiarla. Le indagini si sono giovate dell’analisi delle immagini di videosorveglianza, delle testimonianze raccolte e della analisi delle chat tra le giovanissime presenti in quel momento.L'articolosuainelproviene da Anteprima24.