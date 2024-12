Ilrestodelcarlino.it - Testimonianze dalla Siria

e iniziative di solidarietà a Civitanova, con in primo piano le drammatiche vicende mediorientali, sono al centro dell’iniziativa di giovedì nella sede locale dell’Avsi, l’associazione di volontariato per il servizio internazionale, e dove si terrà un incontro per presentare la sua campagna di educazione in paesi feriti da conflitti e crisi, che contempla interventi anche in quelle martoriate terre. Nel salone Don Lino Ramini, in via del Timone, sarà ospite Andrea Nembrini, responsabile della High school Luigi Giussani di Kampala. Presenterà la campagna educativa dell’Avsi, che sostiene progetti in Libano,, Terra Santa, Ecuador, Camerun, iniziative che alimentano concretamente la speranza di bambini, giovani, donne e uomini, famiglie e comunità. "Educazione è speranza" è il titolo scelto per la campagna di solidarietà di quest’anno.