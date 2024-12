Feedpress.me - Stellantis: accordo al Mimit, stop ai 249 licenziamenti Trasnova

Ritiro delle procedure di licenziamento collettivo per 249 lavoratori e rinnovo del contratto di fornitura per altri 12 mesi. Questi i punti cardine dell’raggiunto tradurante l’incontro che si è svolto al ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati confederali e di categoria, i rappresentanti delle Regioni e degli enti locali dove opera l’azienda.