Bergamonews.it - Sebino Chiusure: eccellenza italiana tra design, tecnologia e sicurezza

Leggi su Bergamonews.it

Fondata nel 1995 da Andrea Bottà e Daniele Guadagni, amici e compagni di scuola ritrovatisi dopo percorsi professionali autonomi,rappresenta oggi un punto di riferimento nel settore delle porte tagliafuoco e fonoassorbenti in legno. Una realtà che ha saputo trasformare una sfida in un successo duraturo, con prodotti posati in alcune delle location più prestigiose sia in Italia che all’estero.Negli anni ’90, il mercato delle porte tagliafuoco era dominato da soluzioni standard, spesso prive di un’attenzione particolare all’estetica e al. Bottà e Guadagni hanno colto questa lacuna come un’opportunità, progettando porte che unissero funzionalità avanzate (come la resistenza al fuoco e l’isolamento acustico) con una cura meticolosa per ile la personalizzazione.