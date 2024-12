Lanazione.it - Rissa fuori dal Porta Elisa: Daspo anche per un minorenne

Continua la repressione della Questura nei confronti dei commenti violenti all’interno e all’esterno dello stadio di Lucca. Solo pochi giorni fa erano state emesse 7 misure dinei confronti di un gruppo di sostenitori della Lucchese, per unadello scorso 27 ottobre prima della partita tra rossoneri e Pescara. In quell’occasione, mentre un gruppo di ultras attaccarono dei tifosi non appartenenti a gruppi organizzati, intervenne il personale della Digos per fermare i sostenitori della Pantera. Scoppiò una, conun agente che rimase ferito, colpito con un pugno da un ragazzo, con altri tifosi che lo aiutarono a scappare ed eludere i poliziotti che cercavano di fermarlo. Dopo i primi 7, già notificati, nella giornata di ieri se ne è aggiunto un ottavo, indirizzato stavolta ad un ragazzo