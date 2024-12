Ilgiorno.it - Raid dei ladri in una via. Forzano le finestre e svaligiano due case

Doppia incursione dei, in duenella stessa via a Stradella. Nel pomeriggio di domenica, approfittando dell’assenza dei proprietari, probabilmente una stessa banda si è introdotta in due abitazioni in via Calamandrei a Stradella, sempre forzando leal piano terra diindipendenti, in un caso anche tagliando le inferriate. Dopo aver messo tutte le stanze a soqquadro, ihanno portato via quello che hanno trovato, da una parte gioielli d’oro, dall’altra numerosi articoli di argenteria, per valori non quantificati. Già nella mattinata di sabato altri due furti simili erano stati messi a segno non lontano da Stradella, a Campospinoso, in due strade vicine, via Grisini e via Fiamberta, sempre forzando. Anche a Vigevano altri ignotisono entrati in azione a ripetizione, domenica pomeriggio forzando una finestra in via Bellini e rubando circa 200 euro in contanti, sabato pomeriggio in via Luigi Stropeni, scassinando la porta d’ingresso e portando via gioielli d’oro.