Per Paul Watson si manifesta anche a Milano. La Danimarca si fa complice di caccia alle balene

di Nadia D’AgaroOrganizzato dallaFoundation Italia, è previsto per sabato 14 dicembre un presidio a favore dell’attivista per la fauna marina, detenuto in attesa di giudizio da oltre 4 mesi in Groenlandia (rischia l’estradizione in Giappone). Il presidio di protesta si terrà d10.0014.00 in Piazza dei Mercanti a. Il capitolo italiano della Fondazionee i partecipanti chiederanno “a gran voce la sua scarcerazione, per restituire al mare e al pianeta uno dei suoi più instancabili difensori”.Il 2 dicembre, padre di tre figli, di cui due minori, ha compiuto in carcere il suo 74esimo compleanno. E’ accusato di un reato minore, avvenuto oltre 14 anni fa, una “bomba puzzolente” che avrebbe ferito un marinaio giapponese.“Dalla documentazione video si evince chiaramente che si tratta di un’accusa politica per un reato minore commesso 14 anni fa.