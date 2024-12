Quotidiano.net - Nuovi massimi per il caffè arabica con la siccità in Brasile

Volano a New York i future sulla qualitàdidopo che Volcafe, uno dei più grandi trader al mondo, ha tagliato le sue previsioni sulla produzione inalla luce della gravità degli effetti sulle piantagioni dellache ha colpito il Paese. Il, riferisce Bloomberg citando i dati del trader, dovrebbe produrre 34,4 milioni di sacchi di chicchi dila prossima stagione, 11 milioni in meno rispetto alle stime di settembre. Per effetto di questo calo la produzione globale didovrebbe essere inferiore alla domanda di 8,5 milioni di sacchi nel 2025-2026, in quello che sarebbe il quinto anno di fila di deficit. I futures sull', in rialzo di circa l'80% dall'inizio di quest'anno proprio per le preoccupazioni legate allain, hanno segnato un nuovo massimo dopo essere saliti fino al 4,9%