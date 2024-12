Lanazione.it - Niccolò Selmi in semifinale a Sanremo Giovani con "Forse per sempre"

Un posto nelladi, in onda stasera in seconda serata su Rai2, raggiunto con il suo "per". Qui dovrà sfidare gli altri undici concorrenti in gara., all’anagrafe, classe 2001 di Lucca racconta le relazioni e la fragilità dell’amore, quando si ha paura di essere giudicati. Ha partecipato a X-Factor nel 2023 ed ha all’attivo nove singoli e un Ep. Tutto il suo repertorio tratta il tema dell’incertezza e della difficoltà di fare il salto nel vuoto. "Ho iniziato a cantare per passare oltre un momento di forte turbamento", ha detto il cantautore toscano, che stasera cerca di accaparrarsi un posto per la finale del 18 dicembre. Come sta vivendo questo momento a? "Molto bene. Sono tutte soddisfazioni personali che consolidano la strada che ho scelto.