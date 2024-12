Mistermovie.it - Mister Movie | Jonny Coyne torna nell’universo di Star Wars con The Mandalorian & Grogu

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.riprenderà il suo ruolo di signore della guerra imperiale in The, il film di Jon Favreau previsto per il 2026.aveva interpretato lo stesso personaggio nella terza stagione della serie The, dove faceva parte dello Shadow Council, un gruppo di leader imperiali segreti che complottavano contro la Nuova Repubblica.Nell’episodio in questione, il suo personaggio si riunisce con altri ufficiali imperiali, incluso il Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito, per discutere dei piani relativi a Mandalore. Sebbene non sia ancora chiaro quanto sarà centrale il suo ruolo nel film, il suo ritorno sottolinea l’importanza dell’elemento imperiale nella trama.Chi è?class="wp-block-heading">è noto al grande pubblico per le sue interpretazioni in progetti di successo.