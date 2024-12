Metropolitanmagazine.it - Marisa Borini e Alberto Bruni Tedeschi, chi sono i genitori di Valeria Bruni Tedeschi: “Un rapporto strambo”

è ospite questa sera nella quarta puntata di Belve su Rai2. Regista, attrice, sceneggiatrice e montatrice italiana naturalizzata francese, la 60enne si racconta senza trucco né inganno, svelando qualche segreto e raccontando la sua versione dei fatti su questioni sollevate in precedenza da altri personaggi in trasmissione, una su tutte la sorella Carla. L’ex Première dame di Francia proprio a Fagnani in una puntata della scorsa edizione disse di sentirsi offesa per i troppi film diispirati alla loro famiglia e turbata per come lei era stata rappresentata. “Si è spinta troppo in là, non ha pensato che poteva dare loro un dolore?” le chiede la giornalista. “Ho ferito persone facendo i miei film e questa è una cosa che mi che mi dispiace realmente, profondamente.