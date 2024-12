Ilrestodelcarlino.it - La rabbia dei sindaci contro Enel: “Risposte troppo incerte ed evasive. La nevicata era prevista da giorni”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Reggio Emilia, 10 dicembre 2024 – “Daricevute”. Idella montagna fanno fronte comune nel riversare la lorola compagnia di gestione del servizio di energia elettrica per i blackout diffusi da ormai duedopo la copiosadi domenica. “Devo purdire, anche a nome degli altridell’Unione Appennino, ma in linea pure coi colleghi di Baiso e Viano, che stiamo ricevendo ancoraparziali ea queste urgenze”, le parole di Emanuele Ferrari, sindaco di Castelnovo Monti e presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino al termine del summit di ieri pomeriggio con. “Qui – continua Ferrari (a destra nella foto insieme all’assessore Daniele Valentini durante un videomessaggio social di ieri alla cittadinanza) – siamo alle prese con un problema che riguarda in montagna diverse migliaia di utenze: solo a Castelnovo si parlava di mille utenze disconnesse dalla rete elettrica e ora in serata (di ieri, ndr) dovremmo essere arrivati a circa 300, ma grossi problemi si registrano ancora a Casina, a Carpineti, a Villa Minozzo, a Vetto, con frazioni ancora del tutto isolate dalle linee e almeno una cinquantina di famiglie senza luce.