Juve City, un big è a forte rischio: potrebbe non esserci, Thiago Motta trema

Ultimo aggiornamento 10 Dicembre 2024 9:01 di AlessiaLasi sta preparando per andare ad affrontare il Manchesterin Champions League ma un bigrischiare di non.Lantus si sta preparando, al seguito di, per affrontare un importantissimo impegno casalingo in Champions League: i bianconeri se la vedranno con il Manchesterall’Allianz Stadium e sarà tutt’altro che semplice. Ma l’intenzione di fare bene c’è tutta.La Vecchia Signora ha dovuto fin qui fare i conti con diversi infortuni, alcuni più pesanti di altri, ma piano piano i giocatori fermi ai box stanno recuperando. Sono rientrati ad esempio Dusan Vlahovic, Nicolò Savona e Adzic. Con ildovrebbero quasi sicuramentesia Douglas Luiz sia Weston McKennie, ma c’è anche chi resta in dubbio.