Il divario con la media dei paesi sviluppati per competenze di lettura elaborazione di informazioni numeriche e problem solving è semplicemente preoccupante

Gli adulti italiani hanno difficoltà di apprendimento e, la capacità di comprensione,e utilizzo delle, risulta significativamente al di sotto degli standard internazionali. Ad attestare questa realtà è il Programme for the International Assessment of Adult Competencies, dell’Ocse sulledegli adulti, che vede l’Italia agli ultimi posti tra iindustrializzati e all’ultimo tra i big, ritraendo un Paese in affanno e mostrando un quadroche va ben oltre le semplici statistiche. Gli italiani? “Sonnambuli”, con meno figli e impauriti dal clima: il rapporto del Censis X Analfabetismo funzionale: un adulto su treIl dato allarmante emerso dall’indagine, è che gli italiani si collocano tra i quindici e i venti punti sotto laOCSE nella comprensione dei testi scritti, nell’dellee nella risoluzione dii complessi.