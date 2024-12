Thesocialpost.it - Fiume a rischio vicino l’autostrada, cosa succede

Leggi su Thesocialpost.it

Preoccupa la massa di tronchi, rami e rifiuti che si è accumulata lungo il corso delMontone, a pochi metri dal ponte delA14, nel territorio di Faenza, in seguito alle intense piogge delle ultime ore. Le immagini riprese da un drone mostrano chiaramente il tratto interessato, dove l’accumulo rischia di diventare un serio problema per la sicurezza idrogeologica.L’allarme dei residentiI cittadini della zona segnalano che, se il tappo di detriti dovesse spostarsi verso il ponte, potrebbe bloccare il normale deflusso dell’acqua, con ildi una esondazione del. L’allagamento delle aree circostanti preoccupa soprattutto i residenti delle case più vicine all’argine.Situazioni simili in passatoNon è la prima volta che fenomeni di questo tipo mettono ale aree attorno al Montone.