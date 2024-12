Biccy.it - Federica Pellegrini sbugiarda Thomas Ceccon: “Non è il primo collega maschio che tenta di sminuirmi”

Leggi su Biccy.it

sono due nuotatori plurimedagliati ma a quanto pare, nonostante il solito mestiere e la stessa passione, fra i due non scorre buon sangue.Lo scorso settembre fra le pagine del Corriere della Sera,parlando diha dichiarato: “Cosa rappresenta per me la? Niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L’ho vista allenarsi tantissimo. L’ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no”. Un’uscita che ha parecchio indispettito Matteo Giunta, marito di, che via social ha risposto indirettamente: “Il rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l’hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero.