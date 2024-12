Lapresse.it - Esplosione Calenzano, tragedia nell’impianto di stoccaggio Eni: 2 i morti accertati e 3 dispersi

Un boato che si è sentito per chilometri, poi le fiamme e la colonna di fumo nero che si è innalzata in aria. È ache si registra l’ennesimasul lavoro, una vera strage di operai e lavoratori. Tutto è iniziato alle 10.20 nel deposito didi Eni: la forza dell’è tale che vanno in frantumi i vetri delle case lì vicino e alcune ditte vengono fatte evacuare, mentre squadre dei vigili del fuoco corrono sul luogo del disastro. Il Comune dichiede da subito di chiudere porte e finestre e di non avvicinarsi all’area Eni nei pressi del campo sportivo in via del Pescinale, scatta anche l’It-Alert. Intanto i soccorritori sono al lavoro: fin dalle prime ore è chiaro che si tratta di una strage e i numeri, impietosi, lo confermano. Intorno alle 13 il bilancio della prefettura di Firenze è di 2, 9 feriti di cui due gravi e 3che si cercano sotto le macerie in uno scenario apocalittico.