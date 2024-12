Ilrestodelcarlino.it - Corazza-Cicerelli, duello tra bomber

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, ilad alta quota per il trono disi gioca a colpi di gol. La lotta per la leadership della classifica marcatori del girone b di serie C si riassume attorno ai due attaccanti di Ascoli e Ternana che, seppur in corsa per obiettivi completamente differenti, non si stanno affatto risparmiando in termini realizzativi. L’ultima giornata del girone d’andata e la prima di ritorno che chiuderanno il 2024 costituiscono per i due centravanti nuove possibili occasioni per tornare a confermare quanto di buono fatto vedere fino ad oggi. Tutti e due sono di recente arrivati in doppia cifra e la contesa continua ad evolversi a distanza negli impegni previsti dal calendario delle rispettive squadre di appartenenza. Attualmente a guidare ècon 12 centri, ma dietro ‘Joker’(11 reti per lui) non ha affatto intenzione di cedere il passo.