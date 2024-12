Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Rohan Dennis si dichiara colpevole per la morte della moglie

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 10 dicembre 2024 - Dalle stelle alle stalle: subito dopo il ritiro, avvenuto nel 2023, la vita diè cambiata bruscamente a causa di un fatto di cronaca nera il cui giudizio è ancora pendente. I dettagli Il 30 dicembre 2023 l'australiano fu arrestato dalle autorità locali con l'accusa dell'omicidio volontarioMelissa Hoskins, collega ed eccellenzapista. Secondo gli inquirenti, l'ex corridore avrebbe travolto di proposito con il proprio furgone la donna, sposata nel 2018 e dalla quale aveva avuto due figli. A distanza di quasi un anno,ha ammesso la sua condotta colposa per imprudenza in quello che potrebbe essere dunque derubricato a un incidente che costò la vita a Hoskins a distanza di poche ore in ospedale. Secondo l'emittente Abc, davanti alla Procura di Adelaide, il classe '90 si ètodell'accusa aggravata di aver creato un pericolo di danno.