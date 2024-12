Inter-news.it - Cassano: «Inter se perde il campionato è fallimento! I più forti»

L’ha vinto contro il Parma per 3-1 dimostrando ancora la sua forza e superiorità sulle avversarie. Antonionon ha dubbi sul canale Youtube Viva el Futbol.VITTORIA – Federico Dimarco, Nicolò Barella e Marcus Thuram hanno deciso la vittoria dell’sul Parma per 3-1. A San Siro non c’è mai stata storia, gli emiliani sono tornati are in trasferta dopo l’unica sconfitta con il Napoli in questa stagione al di fuori del Tardini.mette pressioni inAVVERTIMENTO – Antoniomette pressione comunque: «L’seil. Talmente forte, ha acquistato fiducia e consapevolezza in Italia. Decide lei di alzare il ritmo, di abbassarlo, gestisce, fa partita di qualità. Con il Parma Lautaro Martinez non è stato in forma, Thuram non ha fatto una grande partita, ma fanno giocare bene i compagni.