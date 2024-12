Inter-news.it - Bayer Leverkusen-Inter 0-0 al 45?, a Lavelli l’occasione più importante!

L’Primavera, guidata da mister Andrea Zanchetta, ha chiuso il primo tempo sullo 0-0 contro ilnella sfida valida per la UEFA Youth League. Un risultato che, per quanto visto in campo, sta stretto ai giovani nerazzurri.più chiara del primo tempo capita nei piedi di.FINE PRIMO TEMPO – L’Primavera chiude i primi quarantacinque minuti di gioco della sfida di Youth League contro ilsul risultato di 0-0. La squadra ha mostrato padronanza nel possesso palla, muovendo la sfera con precisione e fluidità, mettendo sotto pressione la difesa tedesca. Sin dai primi minuti, è apparso chiaro l’intento dei nerazzurri di imporre il proprio gioco, mentre ilsi è limitato a difendersi, faticando a costruire azioni significative.