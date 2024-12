Ilrestodelcarlino.it - Al via la preparazione in vista del Cosenza

Un punto in tre partite, quello del pareggio interno (1-1) conquistato contro la Reggiana. Era il 23 novembre e da allora il Cesena non ha più mosso la classifica, incappando in due ko consecutivi negli altrettanti match disputati lontano dalla Romagna, prima a Frosinone e poi, sabato scorso, a Bari. Ora dunque basta aspettare, servono altri punti, a colpi di 3 alla volta, possibilmente. La squadra di mister Michele Mignani (nella foto) riprenderà la marcia verso il match di sabato alle 15 contro ilall’Orogel Stadium Dino Manuzzi con una doppia seduta in programma oggi a Martorano. Si proseguirà poi domani alle 11 e giovedì alle 14.30 prima di concludere con la rifinitura di venerdì alle 11. Nel frattempo il Cavalluccio domani sera parteciperà al gran completo alla Notte Bianconera in programma domani sera al Palace Hotel di Milano Marittima, l’evento di punta organizzato dal Coordinamento Club, ormai imprescindibile appuntamento dedicato allo scambio di auguri del popolo del Cavalluccio indelle festività natalizie.