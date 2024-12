Ultimouomo.com - Venezia-Como ai confini della realtà

Nella laguna di, sull’isola di San’Elena, poco oltre i giardiniBiennale, si alza un manto erboso come una crosta d’erba sull’acqua. Lì sopra ventidue giocatori cercano di vincere una partita di calcio, intorno i tifosi continuano a cantare: «Vincere/Vincere/Vincere/-Mestre devi vincere/Vincere/Vincere». Si gioca, è l’8 dicembre, il giorno del mistero dell’Immacolata Concezione, e sull’Isola di Sant’Elena spira un vento devastante. Le bandierine del calcio d’angolo si piegano fin quasi a terra, le maglie sembrano voler fuggire dal corpo dei giocatori. Tutta attorno la laguna si agita, anche qualche metro sotto il prato, con le sue correnti salmastre. Più in alto volano le gocce di una tempesta di pioggia che attraversa l’aria in orizzontale. I giocatori corrono in mezzo a questa pioggia con gli occhi stretti, cercando di decifrare le traiettorie impossibili del pallone, che il prato risputa a rimbalzi sempre imprevedibili.