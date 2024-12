Isaechia.it - Temptation Island 12, Anna Acciardi ritrova l’amore tra le braccia di un ex tentatore? Il video social

Dopo diverse segnalazioni uscite negli scorsi mesi, una delle protagoniste dell’ultima edizione diè uscita allo scoperto con il suo nuovo amore. Si tratta di, che per mesi è stata al centro della cronaca rosa per il triangolo tra lei, il suo ex fidanzato Alfred Ekhator e la tentatrice Sofia.Ieri, Giulia Duranti, ex fidanzata di Mirco Rossi, ha organizzato una cena a casa sua dove erano presenti, il nuovo fidanzato Antonio Anastasi, ex, Giulia ed il suo nuovo fidanzato Andrea.Per ufficializzare la nuova relazione, laha scelto Tik Tok, registrando uncon il suo nuovo amore, e dai commenti che si sono scambiati a vicenda non ci sarebbero dubbi sul fatto che la loro sia una relazione.Ad avvalorare questa tesi, un utente ha riportato a Deianira Marzano un commento ricevuto dallasotto il:Ecco subito ha trovato un altro.