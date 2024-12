Tvplay.it - Tegola pesante in casa Inter, guai per Inzaghi: oltre ad Acerbi arrivano altri due forfait

Nuovi problemi in, non c’è pace perche con il Leverkusen dovrà gestiredue: ecco cosa sta succedendo in queste ore.L’si sta preparando per scendere in campo contro il Bayer Leverkusen nella serata di domani, martedì 10 dicembre alle ore 21:00, ma nel frattempo nonnotizie rassicuranti alla corte di Simone. L’allenamento odierno ha rivelato il quasi certodidue nerazzurri,adche sembra ancora essere lontano dalla convocazione.peraddue(LaPresse) – Tvplay.itL’è reduce da unavittoria contro il Parma in campionato e si sta già preparando per affrontare il Bayer Leverkusen in Champions League. Sarà una sfida tutt’altro che semplice ma in ballo c’è troppo per commettere passi falsi.