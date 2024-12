Lettera43.it - Siria, chi è Muhammad al-Bashir: il nuovo premier scelto da Jolani

I ribelli jihadisti dell’Hayat Tahrir ash Sham hanno affidato il delicato ruolo diin questo momento di transizione aal-personalmente dal leader del gruppo Abu. Ingegnere e politico nato nel 1983 nella provincia di Idlib. Al-si è laureato in ingegneria elettrica ed elettronica presso l’Università di Aleppo nel 2007 e ha avviato la sua carriera professionale nel settore energetico, assumendo il ruolo di capo della sezione strumenti di precisione presso la Syrian Gas Company nel 2011.LEGGI ANCHE: Quale futuro per ladopo la caduta di Assad? Gli scenari possibili e le forze in campoLa carriera politica dial-Successivamente, ha ampliato il suo profilo accademico e politico conseguendo una laurea in Sharia e Giurisprudenza presso l’Università di Idlib nel 2021 e un attestato in Public Administration.