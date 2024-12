Nerdpool.it - Shadow of the Road presentato il gameplay

Leggi su Nerdpool.it

Another Angle Games ci presenta un nuovo trailer del suo rpg tattico a turni in uscita su PC,of the. Nel gioco si controllerà un giovane ragazzo dai poteri incommensurabili, protetto da due Ronin, Satoru e Akira, al servizio dell’ultimo Tokugawa, lo Shogun che si oppose all’occidentalizzazione del Giappone temendo venissero tolti poteri all’imperatore.Il trailer ci presenta scenari mozzafiato con un Giappone divelto, da una parte l’eredità di un regno ricco di tradizioni, dall’altro, il progresso, irruento e inarrestabile. Una storia immersiva ambientata durante gli ultimi anni della guerra civile, in un Giappone dove tradizione, magia e tecnologie avanzate si scontrano violentemente.Recluta nuovi membri nella tua squadra, ognuno con personalità e abilità differenti, bisognerà impiegarli al meglio per dominare il campo di battaglia.