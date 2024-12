Romadailynews.it - Rocca: “Confronto proficuo con Urso su Stellantis, priorità ai lavoratori”

Leggi su Romadailynews.it

Il Presidente della Regione Lazio auspica soluzioni per tutelare ie rilanciare il sito di Piedimonte San Germano.Prosegue il dialogo istituzionale in vista del prossimo “Tavolo” del 17 dicembre. Francesco, presidente della Regione Lazio, ha dichiarato di aver avuto un incontro “” con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, durante il quale si è discusso delle problematiche legate aidie delle imprese dell’indotto.“Abbiamo condiviso l’urgenza di trovare soluzioni che garantiscano la tutela deie delle loro famiglie, fondamentali per l’economia laziale”, ha affermato, sottolineando l’importanza di ottenere darisposte chiare sugli impegni presi per il rilancio del sito produttivo di Piedimonte San Germano.