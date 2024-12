Pagelle Monza-Udinese 1-2 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Bijol solido in difesa e lucido in zona gol, Lucca letale di testa, promosso Zemura: sono i migliori in campo nelledi1-2, match della quindicesima giornata diA. All’U-Power Stadium i friulani di Runjaic ritrovano una vittoria che mancava dal 25 ottobre e salgono a 20 punti in classifica. Crisi per ilche resta a quota 10.L’è una delle due squadre (l’altra è l’Atalanta) che ha segnato più gol di testa in questaA (sei), mentre ilè quella che ha subito più reti con questo fondamentale nel torneo in corso (sette). Non sorprende quindi che sia Lucca con un colpo di testa a firmare lo 0-1 dopo sei minuti: Zemura crossa in area, l’attaccante sfrutta i 2 metri di altezza e incorna in rete. Un minuto dopo l’firma il 2-0 sempre con Lucca, ma stavolta il gol viene annullato per un fuorigioco di partenza.