Ilrestodelcarlino.it - Nella morsa del maltempo. Alberi caduti sulle strade. Traffico in tilt e disagi

Nuovi danni per le raffiche di vento e il, nel Ferrarese. È la volta delle zone di Cento, Portomaggiore e delle vie Pomposa e Comacchio a Ferrara, dove i Vigili del Fuoco ieri pomeriggio hanno effettuato interventi di messa in sicurezza e rimozione die pali Tim che sonosulla sede stradale, arrecandoalla viabilità. Fortunatamente, nessun ferito, nonostante le piante sianoanche sulla Superstrada. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato conseguenze più gravi. Per fortuna gli automobilisti della provincia si sono attenuti alle indicazioni dei giorni scorsi, in cui la Protezione civile regionale invitava a usare l’auto soltanto se strettamente necessario. "Utilizzare la massima prudenza – recitava il dispaccio – e limitate gli spostamenti in auto se non strettamente necessari".