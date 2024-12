Napolipiu.com - Napoli, Conte aveva previsto tutto: La profezia si è avverata

: Lasi è">Gli azzurri perdono contro la Lazio e il primato in classifica dopo nove giornate. Il tecnicoanticipato il momento di difficoltà.Le parole di Antoniosi sono rivelate profetiche. Il tecnico delanticipato l’arrivo di un periodo complesso e, come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i fatti gli hanno dato ragione con la doppia sconfitta contro la Lazio tra Coppa Italia e campionato.“Un’enorme prova di maturità dei ragazzi furbi e sfrontati di Baroni”, scrive il quotidiano, evidenziando la prestazione degli ospiti culminata con la rete decisiva. “Ci pensa Isaksen nel finale, coronando un contropiede coast to coast e sfruttando l’unica, vera ingenuità – di Neres”.La classifica ora vede l’Atalanta in vetta a 34 punti, con Fiorentina e Inter appaiate a quota 31 in attesa del recupero al Franchi.