361magazine.com - Myrta Merlino in “pausa” da Pomeriggio Cinque

Leggi su 361magazine.com

Per alcuni giorni la conduttrice verrà sostituitaPure in tv qualcuno va in vacanza vicino a Natale. È l’esempio della conduttrice di5,, che sarà assente dal 13 dicembre 2024.Lo show continuerà ad andare avanti, ma al timone del talk Mediaset ci sarà Dario Maltese, almeno stando a quanto riportato da Dagospia.Secondo il sito ladovrebbe tornare in onda il 7 gennaio. Su Dagospia si legge: “La signora va in vacanza, in anticipo e per tre settimane..Si godrà le lunghe vacanze natalizie e farà ritorno in onda solo il 7 gennaio.”.Come noto, da settimane circolano voci su un presunto addio, il prossimo anno della conduttrice o un cambio del format tv che patisce e non poco la ‘Vita in Diretta’, sulla Rai, di Alberto Matano.Non è da escludere come Maltese possa prendere il posto dell’ex conduttrice di La7 anche la prossima estate.