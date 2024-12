Bubinoblog - MARIOTTO CACCIATO DA BALLANDO? VERTICE RAI. LUI: “ACCETTERÒ LA DECISIONE DI MILLY”

dacon le Stelle? La politica agita le acque e i social sono in fiamme dopo che è diventato virale il video del giudice stilista mentre tocca i genitali di un ballerino.Ovviamente per chi ha visto il video, è palese che non si tratta di molestie. Nei corridoi si mormora che c’è la fila per sedersi in giuria e si cerca in qualche modo di creare il caso per piazzare qualcuno.O c’è qualcos’altro che non sappiamo? Il Corriere della Sera riferisce che la Rai e la produzione stanno cercando di fare chiarezza su quanto accaduto e poi si prenderà unasul destino di.E il diretto interessato cosa dice? Guillermo si dice pronto ad accettare ladiCarlucci, facendo sapere di aver lasciato lo studio per un episodio di tachicardia di origine gastrica.