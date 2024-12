Thesocialpost.it - Maltempo in Italia, emergenza in Emilia-Romanga: cade la neve e si alzano i fiumi

L’inizio della settimana si presenta complesso in tante regioni a causa di unpersistente, caratterizzato da piogge intense e nevicate. Alcuni tratti delle tangenziali di Reggioe Parma sono stati allagati e temporaneamente chiusi, con la viabilità ulteriormente compromessa dallo sciopero dei treni in corso.Leggi anche: Firenze, esplosione in una raffineria: c’è un morto, almeno 3 feriti graviIn Romagna, la pioggia forte non accenna a fermarsi dalle prime ore della notte, alimentata da una perturbazione proveniente dal mare che colpisce l’area che va dal Ferrarese fino a sud di San Marino. Sulle montagne appenniniche sono in corso nevicate, mentre le mareggiate si fanno sentire lungo la costa. I livelli di alcuni, come il torrente Uso, il Conca e il Marecchia nel Riminese, stanno salendo, così come il Savio a Cesena.