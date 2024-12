Superguidatv.it - Luca Barbareschi a “Da Noi… A Ruota Libera”: “Il peggior nemico di me stesso sono stato io per anni”

, attore, regista, produttore e scrittore, noto per la sua versatilità e il suo carisma, ieri èospite di Francesca Fialdini nel programma “Da noi. a” raccontandosi con sincerità.si racconta a “Da Noi. A”Con una carriera che spazia tra cinema, teatro e televisione, ha saputo distinguersi per il talento artistico e la capacità di affrontare ruoli complessi. Figura di spicco del panorama culturale italiano,è anche un uomo di grande sensibilità, capace di raccontare con autenticità le sfide e le esperienze che hanno segnato la sua vita personale e professionale.A proposito di sua madre racconta:“L’abbandono di mia madre è una ferita, che può essere vissuta anche come opportunità. Paradossalmente io ringrazio mia madre, ho anche lavorato per mantenerla, non l’ho mai maledetta, penso perché mia madre prima di andarsene mi ha lasciato un solo libro, “Cent’di solitudine”, e io leggo per ritrovarla.