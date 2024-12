Ilgiorno.it - La mantide della Brianza prova a salvarsi, al via il processo di appello per Tiziana Morandi: “Soffre di tratti antisociali”

Roncello (Monza e) – Torna alla sbarra contro la condanna la, la 48enne di Roncello condannata dal Tribunale di Monza a 16 anni e 5 mesi di reclusione per avere narcotizzato e derubato nove uomini tra i 27 e gli 84 anni, domani è chiamata a presentarsi davanti alla Corte didi Milano per ildi secondo grado da lei voluto dove resta imputata di una ventina di reati che vanno dalla rapina alle lesioni, dall’utilizzo indebito di carte di credito alla violazionelegge sugli stupefacenti e anche di avere procurato alle vittime uno stato di incapacità di intendere e di volere con la somministrazione delle benzodiazepine. La donna, arrestata a luglio 2022 e ancora detenuta in carcere, ha già ottenuto un rinvio perché vuole risarcire uno degli uomini caduti nella sua “rete“, l’unico che si è costituito parte civile al, un 28enne di Trezzo sull’Adda, per cui i giudici monzesi hanno riconosciuto il diritto a un risarcimento dei danni, ma da quantificare con un procedimento civile, senza provvisionali immediatamente esecutive.