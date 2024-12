Thesocialpost.it - Incidente mortale sulla SS7 a Francavilla Fontana: Giovani vittime in un tragico scontro con il guardrail, indagini in corso e disagi al traffico in Puglia

Unstradale ha scosso la comunità die l’intera regione dellaStrada Statale 7, un gravecon ilha purtroppo coinvolto, lasciando dietro di sé una scia di dolore e molti interrogativi. Le autorità locali sono al lavoro per chiarire esattamente cosa sia accaduto e per gestire le conseguenze che l’ha avuto sullocale.DrammaticoSS7:e dinamica delloL’si è verificato in una delle arterie principali di collegamento tra le città pugliesi, la SS7, conosciuta per la sua pericolosità e l’alto volume di. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto coinvolta, con a bordotra i 18 e i 25 anni, avrebbe perso il controllo finendo violentemente contro il