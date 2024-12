Ilrestodelcarlino.it - Il mistero del tesoro dei Templari in città

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 9 dicembre 2024 – Si dice che esista unnascosto da qualche parte sotto le antiche pietre di Bologna. In una pieve abbandonata della Bassa pianura o, forse, in un vecchio rudere sull'Appennino. È ildei, unche mescola realtà e leggenda, sepolto dai cavalieri dopo la soppressione dell'Ordine da parte di Papa Clemente V, il 3 aprile 1312. Prendendo spunto da un articolo conservato nell’archivio di ‘Nelle Valli Bolognesi’, magazine trimestrale su natura, cultura e tradizioni locali edito da Emil Banca, diffuso nelle sedi dell’istituto e in allegato al nostro quotidiano, abbiamo provato a ricostruire le tracce di questo Ordine guerriero ine nell’hinterland. Questo è il tema della puntata di oggi de ‘il Resto di Bologna’, podcast della nostra redazione che racconta fatti e personaggi legati alladelle Due Torri e che si può ascoltare sulle principali piattaforme audio tipo Spotify o sul nostro sito (basta inquadrare il Qr Code in prima pagina di cronaca).