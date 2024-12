Lanazione.it - Il boscaiolo disperso: “Nessuno lo cerca più”. Il dramma della famiglia: “Valter dimenticato”

Fivizzano, 9 dicembre 2024 – “Il nostro caro è statoto per soli 5 giorni, poise ne ha più fatto carico”. Parlano i familiari diToracca, ildi Arlia, 65 anni, scomparso lo scorso 6 ottobre di cui non si sono più trovate le tracce. Dopo settimane di apprensione laparla per la prima volta e denuncia l’abbandono. Aveva fatto in tempo a chiamare con il telefonino un familiare, quel 6 ottobre maledetto, dicendo che si era infortunato,Toracca, mentre era intento are funghi nei boschi attorno l’abitato di Tavernelle. Le ricerche, si erano attivate, sia da parte istituzionale che per merito di tante associazioni di volontari; purtroppo senza alcun esito. E da quel periodo, ormai lontano, nulla è più stato fatto al fine di rintracciare questa persona.