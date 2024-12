Lanazione.it - Esplosione Firenze, la testimonianza: “Sembrava un terremoto, ho visto crollare tutto”

Calenzano, 9 dicembre 2024 - “unfortissimo, i vetri sono esplosi, crollati i soffitti degli uffici. Siamo scappati subito tutti fuori, siamo tutti salvi, ma là la situazione sembra drammatica”. Tommaso Soldi ha un’azienda vicinissima dalla raffineria Eni esplosa nella mattinata a Calenzano. Lui e i suoi dipendenti stanno tutti bene ma la paura è stata grande: usciti nel cortile hanno trovato vetri ovunque, crolli strutturali e altri occhi e facce terrorizzate, sconvolte come le loro. “Noi grazie a dio stiamo tutti bene, è successoall’improvviso, ero nel mio ufficio. Abbiamo sentito un’come una bomba, non capivo se fosse un forte, non mi rendevo conto sul momento cosa potesse essere successo. Non ho pensato subito alla socppio della cisterna della raffineria”, racconta Soldi.