Desio la futura strage di alberi | Dove passa la metrotranvia ne saranno abbattuti 148

(Monza e Brianza) – Non solo i 16 grossi e storicidel “boschetto“ davanti alle scuole, per i quali si sono mobilitati con una sollevazione, e una petizione, ben 12 gruppi ambientalisti e associazioni locali, ma molti altri, dei quali ancora forse non si sapeva. A fare il quadro della situazione, per quanto riguarda gli abbattimenti lungo l’asse di via Milano–via Mazzini, per fare spazio alla nuova, è il vicesindaco Andrea Villa. “In questi giorni sta tenendo banco la polemica dei gruppi ambientalisti che si sono accorti dell’abbattimento di 16, per realizzare la cabina elettrica di, tra via Milano e via Stadio. Mi dispiace per questa decisione, che è stata presa da tempo e nessuno ha contestato quando avrebbe dovuto: ora non può più essere modificata.