Commercianti dell' Isolotto esasperati dai continui furti e vandalismi

Sonodi piazza dei Tigli, all’, per i delinquenti che la fanno da padrona notte e giorno nonostante le tante denunce. L’ultimo episodio qualche giorno fa, quando qualcuno ha spaccato la portao studio ‘Psicopratica’, all’angolo con via Giovanni da Montorsoli. "Dalla telecamera si vede un giovane che fracassa il vetro: nel farlo si è anche ferito, ma nonostante ciò è entrato e ha sparso sangue per tutto lo studio – spiega la psicoterapeuta Marianna Storri –. Non ha rubato niente perché non c’è niente di valore. E non è la prima volta: i ladri avevano già tentato qualche tempo fa ma furono dissuasi da un vicino affacciato". Ad accorgersi’effrazione il giornalaio e la barista dall’altro capoa piazza. "Da me invece vengono continuamente a dormire nel cortile – dice Barbara Sciullo proprietaria del bar –, aprono l’ombrellone e si mettono sotto, neppure la grazia di richiuderlo al risveglio, lasciano pure i cartoni.