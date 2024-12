Serieanews.com - Come sta Bove? Parla il DG Ferrari. E c’è uno scenario che non piace a nessuno

L’Italia è in ansia per le condizioni di Edoardo, ancora ricoverato all’ospedale Careggi di Firenze per capire cosa abbia portato al maloreLa situazione di Edoardocontinua a tenere con il fiato sospeso tutto il mondo del calcio italiano. Dopo il malore in campo nel match contro l’Inter, il giovane centrocampista è al centro di una serie di accertamenti medici per capire quali siano le cause di quanto accaduto.L’Italia è ancora in ansia per Edoardo(AnsaFoto) – serieanews.comUna diagnosi precisa ancora manca, e con essa rimane in bilico il futuro agonistico del giocatore. Il direttore generale Alessandronon nasconde le preoccupazioni: “Il campionato viene dopo, ora il pensiero è tutto per Edoardo.”Il malore improvviso diha destato grande apprensione, soprattutto per la dinamica: un episodio che ha interrotto bruscamente la sua partita e ha messo sotto i riflettori la sua salute.