Colpisce l’auto dei vigili e fugge È caccia al pirata della strada

Due agentipolizia municipale sono rimasti feriti in u incidente causato da un, e oggi non potranno partecipare alla cerimonia odierna in cui era prevista anche la loro premiazione. La scorsa notte, l’8 dicembre, una pattugliamunicipale è stata colpita a forte velocità dalla Bmw guidata da un cinese che dopo lo schianto si è dato alla fuga. E’, dunque alche ha abbandonato il mezzo sul luogo del sinistro. L’incidente è accaduto poco dopo l’una nel viale Leonardo da Vinci, in direzione Pistoia. La pattuglia era diretta al sottopasso di Pratilia per chiuderne l’accesso per il rischio allagamento a causapioggia incessante iniziata nel pomeriggio di sabato. Giunta vicino al sottopasso è stata speronata dalla Bmw.municipale si è intraversata, mentre il conducenteBmw è fuggito via a piedi.