Liberoquotidiano.it - Caterpillar invita gli operatori più qualificati al mondo a forgiare la loro eredità attraverso la terza edizione della Global Operator Challenge

- Glidi macchine da cantiere di oltre 40 paesi gareggiano per aggiudicarsi il titolo mondiale nella competizione più grande fino ad oggiIRVING, Texas, 9 dicembre 2024 /PRNewswire/Inc. (NYSE: CAT) ha lanciato oggi la suando migliaia didi macchine da cantiere in tutto ila mettere alla prova laagilità, resilienza e versatilità su un'ampia gamma di attrezzature e tecnologie per l'edilizia."Da quasi 100 anni i nostri clienti superano i limiti con le nostre macchine", spiega Tony Fassino, Presidente del gruppoConstruction Industries. "Questa competizione aiuta a illustrare e celebrare le eccezionali competenze di esperti in questa importante professione, mentre forgiano ilretaggio di migliorial".