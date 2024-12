Gamerbrain.net - Black Ops 6 si aggiorna con tante correzioni

Se giocate a Call of DutyOps 6, sarete lieti di sapere che è disponibile un nuovo e corposomento correttivo per tutte le modalità di gioco, il quale risolve numerose problematiche, a seguire il changelog ufficiale.gMultiplayerArmiRisolto un problema che faceva applicare in modo errato gli accessori sui Weapon Blueprints.Lo stesso problema è in fase di analisi anche per le modalità Warzone e Zombies.PlaylistAggiunta la mappa Hideout alla rotazione di Control.Sostituita la classica Nuketown con Nuketown Holiday nelle modalità 10v10 Moshpit e Hardcore Moshpit.Corso di AddestramentoRisolto un bug che caricava i giocatori nel Zombies Training Course anziché in quello Multiplayer.StabilitàImplementate varieper migliorare la stabilità generale.