Belve Valeria Bruni Tedeschi la sorella Carla la droga e la superstizione | In caso di emergenza ho qualche difficoltà sui piedi… – Il video

Le droghe, il rapporto con la, la famiglia e suoi film e i papà diversi, lasi racconta nella quarta puntata di, il programma di Francesca Fagnani in onda domani 10 dicembre in prima serata su Rai2. «Ho provato tutte le droghe: cocaina, eroina, Mdma», dice l’attrice. «Con l’eroina ha rischiato?», chiede Fagnani. «Ho trovato che fosse meraviglioso e ho deciso di non provare mai più. Un mio fidanzato era eroinomane ed è morto». Un momento destinato a diventare cult quandoparla di alcune sue superstizioni legate ai numeri e alla scelta dei passi da fare. «Ho moltaa decidere che piede metter prima», spiega ridendo l’attrice. «Quando c’è un cataclisma, un incendio.. Di solito metto il piede destro». Infinesvela a Fagnani un suo segreto, cioè che per fuggire dall’ansia talvolta esita tra gli insegnamenti di Thich Nhat Hanh e l’ansiolitico.