Atletico Ascoli e Teramo si dividono la posta

0 (3-4-2-1): Di Giorgio 6,5; Menna 6, Cipolletti 6,5, Brugarello 6,5; Cum 6 (86’ Loncini SV) Esposito 5,5, Messori 6, Pietrantonio 6; Pavone 6, D’Egidio 5,5 (61’ Galesio 6); Tourè 6,5. A disp.: Torregiani, Cangemi, Pepe, Capitanio, D’Amore, Sanseverino, Bustos. All.: Vespa 6 (Pomante squalificato)(3-5-2): Galbiati 6; Baraboglia 6,5, D’Alessandro 6, Mazzarani 6,5; Camilloni 6,5, Minicucci 6,5, Vechiarello 6, Olivieri 6, Antoniazzi 6,5; Maio 6, Ciabuschi 6 (66’ Scimia 6). A disp.: Canullo, Alborino, Severini, Mengani, Dondoni, Clerici, Loretucci, Traini. All.: Seccardini 6 Arbitro: Maresca di Napoli (assistenti Polichetti di Salerno e De Rosa di Napoli) Note - Ammoniti: Camilloni (A), D’Egidio, Pavone (T). Spettatori: 2300 circa Non si fanno maleedche allo stadio Gaetano Bonolis silain palio.